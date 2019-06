Murió Max Wright el papá de ‘Alf’ a los 75 años

Max Wright, mejor conocido como Willie Tanner, el padre de Alf, murió a las 75 años víctima de un cáncer con el que venía luchando desde 1995.

Wright, quien mantenía una relación con Linda Ybarrondo desde 1965, fue parte también de ciclos como Buffalo, Cheers, Misfits of Science, Dudley y Norm y en las películas All that Jazz, Reds, The Shadow.

Sin embargo, el reconocimiento mayor llegó de la mano con ‘ALF’, una serie que narra la historia de un extraterrestre procedente del planeta Melmac que cae por accidente en la casa de los Tanner, una familia de California.

‘Alf’ llegó a su final después de cuatro temporadas y casi cien capítulos. Los creadores intentaron mantener la serie, creando el Proyecto ALF que se estrenó en 1996, con un elenco distinto al original, pero decepcionó a los fanáticos.

La última aparición pública de Max Wright data de 2017, cuando se lo vio sacando la basura con un aspecto desmejorado y con ropa de casa.

Fuente: Infobae