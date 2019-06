Nadal escala a lo más alto del ránking mundial del año

Rafael Nadal, campeón de Roland Garros por duodécima vez, se situó al frente del ránking mundial del año, por delante del serbio Novak Djokovic, que a su vez continúa al frente de la clasificación mundial ATP por delante del español.

Después de jugar nueve torneos este año, Nadal acumula 5.505 puntos en la denominada Carrera hacia Londres, 780 más que Djokovic, eliminado por el austríaco Dominic Thiem en las semifinales de Roland Garros.

Con su duodécimo título en París, Nadal refuerza sus opciones de terminar por quinta vez al frente del ránking mundial del año. Antes lo había logrado en 2008, 2010, 2013 y 2017. Si lo consiguiera, igualaría con Djokovic, Federer y Jimmy Connors en el segundo puesto de la lista de jugadores con más números uno, sólo por detrás del estadounidense Pete Sampras, que lo fue en seis ocasiones.

El jugador español presenta ahora un balance de 32 victorias y 5 derrotas en 2019 y tiene más cerca clasificarse por decimoquinto año consecutivo para las Finales ATP de Londres. Nadal participa en el antes denominado Masters ininterrumpidamente desde 2006, cuando se disputaba en Shanghái.

La clasificación mundial ATP, que arrastra los resultados de los últimos doce meses, permanece, sin embargo, inalterada en sus ocho primeros puestos. Djokovic domina la lista con 12.715 puntos, seguido de Nadal (7.945) y del suizo Roger Federer (6.670), a quien eliminó Nadal en semifinales del Grand Slam parisino.

Thiem, por segundo año consecutivo finalista derrotado por Nadal en Roland Garros, continúa cuarto y un poco más lejos del podio, ya que Federer aumenta su ventaja sobre él hasta los 1.985 puntos.

Los únicos cambios en el Top-10 afectan a ruso Karen Khachanov, que se sitúa noveno, y al italiano Fabio Fognini, que asciende al décimo. Desalojan de los diez primeros lugares al estadounidense John Isner -ahora undécimo- y al argentino Juan Martín del Potro, que pierde tres posiciones y cae al duodécimo.

La final de Roland Garros terminó este domingo con la victoria de Nadal sobre Thiem por 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1.

Con este triunfo, el español supera en victorias en un mismo torneo del Grand Slam a la australiana Margaret Court, que había ganado once veces el Abierto de Australia entre 1960 y 1973.

Recién cumplidos los 33 años, Nadal totaliza 18 títulos de Grand Slam, dos menos que el suizo Roger Federer y tres más que Djokovic.

Nadal y su éxito tanto personal como profesional

Un día después de haber levantado por duodécima vez la Copa de los Mosqueteros, sin apenas tiempo para la fiesta ni para digerir su nueva proeza, el español Rafael Nadal reflexiona en una entrevista con Efe sobre el éxito, la vanidad y la superación personal que le ha llevado a ser uno de los mejores tenistas de todos los tiempos.

Su gesto se ha calmado tras la tensión de dos semanas intensas de competición. Nadal se acomoda en una butaca del hotel donde se ha hospedado cada año, desde su primer triunfo en 2005, y desde donde ha afrontado el desafío de Roland Garros. Bebe un refresco pese a que no ha desayunado. Habla tranquilo.

Pregunta: ¿Le ha dado tiempo a leer las portadas de los diarios?

Respuesta: No he visto nada, todavía no he tenido tiempo. Acostumbro a leer la actualidad y veo cosas que salen de mi, pero no soy un gran seguidor de leer mucho lo que cuentan de mi. Suelo leer titulares y algún artículo en particular, pero no mucho. Ni cuando las cosas van mal ni cuando van muy bien.

Lo que me produce satisfacción es lo que yo he hecho, más que lo que puedan decir. El reconocimiento es una de las cosas más bonitas que uno puede tener. Tengo que agradecer el cariño y el apoyo que me han dado los medios de comunicación, siempre se han portado bien conmigo.

P: ¿Cómo hace uno para no caer en la vanidad?

R: Creo que es más fácil caer cuando tienes 19 o 20 años, cuando empiezas. Hay gente que le ocurre. Pero con 33 no es momento de caer en esas cosas. He tenido gente alrededor toda mi vida que ha tenido la dedicación y me han trasmitido una educación adecuada para evitarlo. Por suerte, yo también he sido lo suficientemente humilde o respetuoso para escuchar y hacer caso a las personas que me rodeaban.

P: ¿Esa humildad es la única forma pare ganar doce veces Roland Garros?

R: De momento sí, porque solo yo lo he hecho. Pero hay muchas maneras de llegar al éxito. No todos los mejores deportistas de la historia son humildes. Seguro que son trabajadores, pero algunos no necesitan ser humildes para triunfar como deportistas. Lo necesario es capacidad de trabajo y dedicación.

P: ¿Cómo es su relación con el éxito?

R: Lo vivo con normalidad. Una de las claves de poder seguir estando donde estoy es no tener grandes picos de felicidad. Ni de sentirme demasiado, ni de sentirme demasiado poco cuando las cosas no van de la manera que me gustaría. Creo que mi estado emocional es estable y eso me ayuda a poder enfocar mi vida y mi carrera profesional de una manera coherente y tranquila.

P: ¿Ayuda a eso no haber abandonado Manacor, no haber tenido las tentaciones de otras grandes ciudades?

R: Lo que me ayuda es la educación que he recibido de pequeño y los ejemplos de personas que me rodean.

P: Usted ha dicho que este Roland Garros es especial por la difícil situación que atravesó hace poco más de un mes, a causa de las lesiones. ¿Se siente más orgulloso de la forma en la que supera los malos momentos que de los éxitos que consigue?

R: Es que al final el éxito personal es mucho más potente que el éxito profesional. El éxito personal es tener la capacidad de sobreponerse a momentos complicados, tener perseverancia cuando se hace difícil tenerla y tener ilusión y pasión cuando lo más sencillo sería dejar de tenerla. Roland Garros me llena de satisfacción, claro que sí, pero mi gran satisfacción es haber tenido estas últimas cinco semanas la voluntad de tener un cambio de actitud y valorar las pequeñas mejoras. Y lo he hecho gracias a la ayuda de mi equipo.

P: Esos meses, tras la lesión de Indian Wells, ¿han sido su momento más bajo anímicamente?

R: No creo que sea el momento más bajo. El momento más bajo fue 2005, cuando me diagnostican la lesión del pie y me dicen que quizá no podría volver a jugar al tenis al nivel que lo había hecho hasta el momento.

Este año, más que un nivel muy bajo, es que uno se cansa de recibir bofetadas a nivel de lesiones continuadas. No es un tema solo de actividad profesional. Tener un dolor continuado, más de la cuenta, que no te permite desarrollar una vida agradable durante mucho tiempo,… a uno le puede dar un bajón.

P: ¿Haber superado ese bache le va a dar más fortaleza?

R: La fortaleza la he tenido siempre, por eso he conseguido lo que he conseguido. Pero evidentemente, salir de momentos difíciles a uno le hace fuerte y le ayuda de cara al futuro a ver las cosas con una ilusión y una perspectiva más positiva. EFE