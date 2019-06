Naomi Watts, en la piel de una periodista «pionera» del movimiento «Me Too»

La actriz británica Naomi Watts nunca imaginó que sería testigo de los cambios generados por el movimiento «Me Too», una ola de historias sobre acoso sexual que, a su parecer, se formó antes del escándalo de Harvey Weinstein, cuando una periodista «pionera» denunció en 2016 al fundador de Fox News, Roger Ailes.



Gretchen Carlson, una conocida expresentadora de ese medio conservador estadounidense, es el personaje que Watts interpreta en la nueva miniserie «The Loudest Voice» («La voz más alta»), que sigue la meteórica carrera de Ailes en la política y la televisión hasta su abrupto ocaso debido a las denuncias de acoso sexual.



«Me siento una privilegiada. Es una historia importante: ella, sin saberlo, impulsó el movimiento ‘Me Too’ al enfrentarse al hombre más poderoso de su industria», resaltó la actriz en una entrevista telefónica con un grupo de periodistas sobre este proyecto encabezado por el actor Russell Crowe como protagonista.

«Fue una pionera, y tuvo un valor increíble. Estando en un entorno de trabajo tan misógino durante tantos años (…), decidió dar un empujón y decir no: no voy a ser menospreciada ni acosada», dijo Watts sobre la denuncia de Carlson, que dio pie a otras un año antes de que el movimiento «creciera colectivamente» con Weinstein.



La intérprete explicó que Carlson había firmado un acuerdo de confidencialidad sobre el asunto, por lo que se empapó de las 600 entrevistas que contiene el libro en el que se basa la serie, «The Loudest Voice in the Room», firmado por el reportero Gabriel Sherman, y estudió sus gestos y comportamiento a través de vídeos.



«El momento más revelador es de un vídeo que encontré de su participación en Miss America (1989) tocando el violín: su nivel de compromiso, trabajo duro, pasión, coraje y ferocidad me enseñaron mucho. Me dio una gran visión para entender cómo una mujer puede enfrentarse a un hombre con ese nivel de poder», desgranó.



Watts incidió en que no quería simplemente «imitar» los gestos de la reportera, sino interpretarla y sacar su «vida interior a la superficie», misión que asume con «responsabilidad y una presión añadida» por el hecho de que va a verse a sí misma retratada en la serie y tendrá que «cargar con cosas extra» respecto a la audiencia.



Carlson, que perdió su trabajo en el proceso, «tuvo un impacto en la industria y de aquí a diez años se hablará del cambio que creó», enfatizó Watts, quien describió a su personaje como una «víctima de abuso» por parte del «poderoso» Ailes, un hombre «que era bueno en muchas cosas», entre ellas «manipular».



«Él identificaba lo que querían las audiencias y las alimentaba exactamente con eso, lo cual habla también de la sociedad», sostiene la actriz sobre el fundador del gigante mediático Fox News, que no cambió solo «la manera de informar de hechos», sino que da noticias «con las que se podía estar de acuerdo o no».



«Cuestionamos la integridad de las noticias. Espero que una historia como esta muestre el daño, lo que ha creado la sociedad y Roger (Ailes) ha aprovechado, como manipulador y agitador (…). Pero estoy agradecida de ser parte de la historia, espero que aporte luz y ayude a entender lo que está pasando», expresó.



Durante la grabación de la serie, que se estrena el próximo 30 de junio en el canal Showtime -disponible en servicios de «streaming» de Amazon, Apple o Hulu-, Watts destacó la confianza que tiene con el protagonista, Russell Crowe, a quien le une «código de respeto entre actores» que siempre les lleva a «tomar el trabajo muy en serio».

