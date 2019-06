Nibali: «Carapaz ha ido fuertísimo»

El italiano Vincenzo Nibali (Bahrein), que acabó segundo en el Giro de Italia detrás del ecuatoriano Richard Carapaz, la Locomotora del Carchi, felicitó al corredor de Tulcán y consideró que «ha ido fuertísimo» a lo largo de toda la carrera.



«No tengo ningún remordimiento, creo que he hecho un buen Giro. Ha sido muy difícil, igualado. Me medí con grandísimos rivales y no era fácil ganar», declaró Nibali al acabar este domingo la contrarreloj final de Verona.



«Carapaz ha demostrado que tiene una condición óptima y compitió bien. No ha robado nada, ha ido fuertísimo. En Courmayeur hizo un gran ataque y detrás de él todos estaban cansados», agregó.



Nibali acabó a un minuto y 5 segundos de Carapaz en la general, mientras que el podio se completó con el esloveno Primoz Roglic, a 2:30 del campeón ecuatoriano del Carchi.



Sobre sus próximos objetivos, Nibali explicó que competirá en el Tour aunque no con el objetivo de ganar la general sino de hacerlo bien en determinadas etapas.

Fuente: EFE