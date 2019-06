«No estamos jugando en potreros», dice Cavani

El delantero Edinson Cavani, una de las estrellas de la selección uruguaya, salió este sábado en defensa tanto del VAR (videoarbitraje) como del estado de las canchas de la Copa América Brasil 2019, que han sido blanco de críticas de varios jugadores de diferentes combinados.



«No estamos jugando en potreros sino en los estadios de grandes equipos en los que se disputa uno de los principales campeonatos del mundo», afirmó Cavani en una rueda de prensa que concedió este sábado en Río de Janeiro, en donde Uruguay se medirá el lunes a Chile para definir el primer lugar del Grupo C de la Copa América.



El jugador del París Saint Germain (PSG) francés aseguró, que, en su opinión, la Copa América se está disputando en buenas canchas y en muy buenos estadios de Brasil.



Sus declaraciones se producen poco después de que el delantero Luis Suárez, su compañero de ataque en la selección uruguaya y jugador del Barcelona español, criticara el estado de las canchas en que se disputa la Copa América.



Cavani agregó que el estado de la cancha es igual para todos los adversarios ya que ninguna selección puede ser mejor que otra porque la cancha es mala.



«En el fútbol cuando una cancha está fea, está fea para los dos equipos. No sé que tanto mejor pueda ser un equipo que el otro con una cancha mejor. Yo nunca le he echado la culpa al estadio por algún problema o alguna derrota», agregó.



Cavani también defendió el VAR por considerar que aumenta el grado de justicia de los partidos aunque aclaró que, en algunos momentos, cuando el árbitro no tiene mucha experiencia con la innovación, se está interrumpiendo la dinámica de los partidos.



«El VAR ha bajado mucho el grado de injusticia de los resultados y para mí es algo bueno e importante», afirmó.



«Pero por otra parte se necesita pulir un poco el sistema porque está afectando la dinámica de los juegos. Los árbitros no quieren exponerse con una decisión, tratan de cuidarse al cien por cien y optan por el VAR para dirimir cualquier jugada. Y eso le quita dinámica al fútbol», afirmó al referirse a las largas interrupciones para que el referí revise las jugadas en los vídeos.



Agregó que algunos árbitros con más experiencia ya trabajan de una forma más fluida con el VAR pero hay otros que tienen menos experiencia y no quieren quedar expuestos por un posible error.



«Por eso el VAR tiene sus pros y sus contra. Le da mucha más justicia al fútbol pero le quita un poquito lo que es la esencia del propio fútbol», afirmó Cavani, que será titular de la Celeste en el partido del lunes con Chile que define el líder del Grupo C.



Tras concluir la segunda jornada del Grupo C de la Copa América, Chile encabeza la llave con 6 puntos tras dos victorias, mientras que Uruguay lo escolta con 4. En tercer lugar se ubica Japón con 1 punto y en último Ecuador sin ninguna unidad.



El partido del lunes en el Maracaná, por lo mismo, definirá al primero del Grupo C, aunque Uruguay está obligado al menos a empatar para clasificar a cuartos sin depender de otros resultados.

Fuente: EFE