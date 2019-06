Paraguay es apoyado en Río por una bandera multicolor

Paraguay, que este domingo está jugando en la Copa América frente a Catar, recibe el apoyo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro de hinchas que visten las camisas de otras selecciones del continente y de algunos clubes brasileños.



Se trata de un apoyo multicolor justificado por la solidaridad entre sudamericanos en algunos casos y por la presencia de jugadores paraguayos en clubes brasileños en los otros.



Una de las hinchadas brasileñas que asumió el apoyo a los guaraníes es la del Fluminense, club de Río de Janeiro en el que militó el ídolo Romerito, histórico también en la selección de Paraguay y que acudió al Maracaná a apoyar a la Albirroja.



«Ojalá que salgamos con un gran triunfo. Mucha fuerza a Paraguay», gritó Romerito, campeón de la Copa América en 1979, al ingresar al legendario estadio de Río de Janeiro.



Pero también fueron comunes las camisas del Botafogo y del Flamengo, otros dos clubes de Río de Janeiro y que tienen jugadores paraguayos.



En el caso del Botafogo es un respaldo al portero Roberto «Gatito» Fernández, uno de los mejores jugadores en la actualidad del club carioca y que será titular en el partido con Catar, y en el caso del Flamengo es en solidaridad con el centrocampista paraguayo Roberto Piris da Motta, que no fue convocado por el técnico Eduardo Berizzo.



«Estamos aquí para apoyar a Paraguay. Pese a que Piris da Motta no fue convocado, hacemos fuerza por su país. Flamengo es Paraguay», afirmó a Efe el brasileño Douglas Monteiro, que entró al Maracaná vistiendo una camisa del club más popular de Brasil.



«El Maracaná es considerado como el estadio del Flamengo y cuando hay partido, excepto cuando es de los rivales, los flamenguistas venimos», agregó el brasileño apoyador de Paraguay al justificar la masiva presencia de hinchas de su club en el partido.



Algo parecido aseguran los colombianos, una verdadera multitud en el Maracaná, pese a que Paraguay forma parte del Grupo B de la Copa América junto a Colombia, Argentina y Catar.



«Queremos que gane Paraguay y después que Colombia le gane a Catar para que nos clasifiquemos los colombianos como primeros y los paraguayos como segundos», aseguró a Efe Alex Rincón, un animado hincha procedente de Bogotá y que coreaba el nombre de su selección junto a un numeroso grupo en las puertas del Maracaná.



Rincón dijo que se ha encontrado con decenas de colombianos en Río de Janeiro pese a que la selección andina inicialmente no tiene previstos partidos en esta ciudad por la Copa América y agregó que los colombianos se sienten como en casa en el Maracaná, en donde «hoy somos hinchas de Paraguay».



Los hinchas vistiendo la camisa de Paraguay son mayoría en el Maracaná pese a que Catar, en una jugada de mercado que ayudó a multiplicar su apoyo, repartió banderas de su país en diferentes puntos aledaños al estadio.



Los paraguayos están esperanzados con una victoria sobre Catar pese a afirmar que el título de la Copa América no es la prioridad de la Albirroja.



«El equipo está en un proceso de renovación, con un técnico nuevo y jugadores nuevos. Es el día de ganar hoy para clasificar a la siguiente ronda con un empate con Argentina, pero no tenemos tantas ilusiones como antes, pero creo que el equipo puede dar una sorpresa», dijo a efe José Berotini, un paraguayo que llegó a Río el viernes procedente de Ciudad del Este.



«Esta Copa América es más como un entrenamiento para la selección, porque hace dos mundiales que estamos fuera y quedar por fuera un tercero sería un fracaso. Por eso esto (la Copa América) es un entrenamiento y en las eliminatorias vamos a darle con todo», agregó.

Fuente: EFE