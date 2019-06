Paulina Rubio anunció su regreso a los escenarios de Estados Unidos, a partir de septiembre, con su gira titulada «Deseo Tour 2019».

La gira es parte de su más reciente álbum “Deseo”, con la cual recorrerá 10 ciudades de Estado Unidos, iniciando en San José, California este 12 de septiembre y finalizará en Washington el 29 de septiembre.

La pre venta de Deseo Tour 2019 inicia este lunes a partir de las 12 pm, mientras que la venta general será a partir de este viernes 21 de junio a las 10 am.

Su álbum “Deseo” incluye los éxitos internacionales “Desire (Me Tienes Loquita)”, una composición junto a Nacho que anticipó el regreso de la diva del pop latino, “Suave y Sutil,” y su más reciente sencillo “Ya No Me Engañas”.