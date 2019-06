Polémica celebración del día del padre en un colegio de Perú

En el Colegio Ofelia Velásquez en Tarapoto, norte de Perú, una mujer decidió hacer una performance de baile para celebrar el día del padre.

La polémica se encendió cuando trascendió que la mujer que aparece en el video sería maestra de la unidad educativa, además de que aparece en el clip con lencería un par de tacones.

Según RT, «Sin embargo, a los padres de los alumnos y a los profesores congregados en el polideportivo de la institución no pareció satisfacerles demasiado el espectáculo montado por la mujer».

