Polémica en Francia por el desalojo de una manifestación ecologista

El ministro de Ecología francés, Francois de Rugy, reaccionó este domingo a la polémica que han causado las imágenes del desalojo de una manifestación pacifista ecologista, dispersada por efectivos antidisturbios con gases lacrimógenos.



En la lucha contra el calentamiento climático, «invito a actuar de forma correcta, no es ya momento de manifestaciones», dijo De Rugy en una entrevista en la cadena «BFM TV», donde estimó que hay que ver el video completo para poder juzgarlo.



En el video, rodado durante el bloqueo del puente de Sully en París el pasado viernes, varios policías aparecen rociando con gases directamente a un grupo de manifestantes de la organización «Extinction Rebellion», que estaban sentados en medio del puente.



Las imágenes, grabadas por el periodista Clement Lanot, fueron ampliamente difundidas a través de las redes sociales, en concreto en la cuenta de Instagram de la activista sueca Greta Thunberg.



«Hoy unos huelguistas escolares y pacíficos activistas franceses por el clima fueron rociados con gases lacrimógenos. El mismo día, los 45,9 grados alcanzaban Francia en JUNIO», escribió Thunberg, tras lo que preguntó: «¿Quién está defendiendo a quién?».



«Al principio los antidisturbios instan a los manifestantes a desbloquear el paso sobre el puente. No teníamos ya bastantes problemas de circulación… Estos son manifestantes muy radicales. Cuando se les pide pacíficamente que liberen la vía (…) y se niegan, estamos obligados a movilizar a los antidisturbios para tomar a las personas una por una y tratar de evacuarlas», dijo De Rugy.



Según el titular de Ecología, estos manifestantes no proponen «nada para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero».



Sin embargo, la contestación social a los métodos policiales ha causado una gran indignación en las redes sociales, donde el vídeo acumula más de tres millones de visualizaciones, y ha sido publicado por personajes públicos, como la actriz Marion Cotillard.



Este domingo, además, según la prensa gala, el ministro del Interior, Christophe Castaner, ha pedido un informe al prefecto de Policía de París sobre los procesos de evacuación de la policía.



El movimiento «Extinction Rebellion», que surgió en abril de 2018 en el Reino Unido, asegura que cuenta con la participación en 49 países y ha efectuado acciones que llaman de desobediencia civil a favor de la lucha contra el cambio climático en países como Inglaterra, España o Estados Unidos.

Fuente: EFE