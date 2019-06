Primera dama de Puerto Rico entra en debate público sobre libertad religiosa

La primera dama de Puerto Rico, Beatriz Rosselló, reaccionó este miércoles a las críticas en contra de la aprobación de la Cámara baja del proyecto de libertad religiosa, y opinó que se han presentado cuestionamientos «importantes» que «se deben escuchar».



Varios artistas de la isla, entre ellos Ricky Martin, han mostrado su oposición a la medida.



El Proyecto de la Cámara 2069, radicado por petición del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, e impulsado por la legisladora María Milagros Charbonier, permitiría, entre sus disposiciones, el «acomodo razonable» para que un funcionario pueda negarse a dar un servicio a cualquier ciudadano si considera que va en contra de sus creencias religiosas.



En un comunicado, la primera dama afirma que discriminar a una persona por su creencia de fe «no va de la mano con la política pública» del Gobierno actual.



«Como toda sociedad democrática nos asiste la libertad de expresión», agregó.



«El proyecto sometido ante la legislatura sobre la libertad religiosa, fue uno donde se intentó el consenso junto a un proyecto que elimina las terapias de conversión. No obstante, se han presentado cuestionamientos importantes que se deben escuchar y atender», agregó Rosselló.



«Nosotros creemos en los valores de igualdad, equidad, de derechos humanos, y sobre todas las cosas, en el amor y en ese Dios que nos hizo iguales», enfatizó.



Y ante las críticas, Rosselló mencionó algunas medidas que el gobernador ha firmado para el bienestar de todos los sectores en la isla, entre ellas, la Ley de Adopción, que permite que parejas del mismo sexo o no casadas adopten y los esfuerzos para que Puerto Rico lidere el turismo entre la comunidad LGBTI.



«Perseguimos una sociedad con la que compartimos preceptos de cero tolerancia al ‘discrimen’ por ninguna circunstancia y así está demostrado. Como el mundo entero, perseguimos avanzar, nunca retroceder. Perseguimos los valores que nos unen, no los que nos separan», puntualizó Rosselló en el comunicado.



Las declaraciones de Beatriz Rosselló llegan un día después de que varios artistas puertorriqueños, entre ellos, Ricky Martin, Residente, Kany García y Ednita Nazario, criticaran la aprobación de la medida.



«Mientras el mundo llama a la equidad, al respeto a la diversidad y a la defensa de los derechos humanos, la Cámara de Representantes y el gobernador de Puerto Rico impulsan una medida que revierte todo lo anterior para consentir la separación, el prejuicio, el odio y la falta de respeto a la individualidad», dijo Ricky Martin.



El cantante y actor enfatizó que el proyecto cameral «tergiversa el derecho constitucional a no discriminar por raza, sexo o creencia».



Residente, por su parte, indicó, a través de un vídeo en Twitter, que la ley es «lo más bruto que he visto en años, una ley que discrimina en contra de la comunidad LGBTT. Es como si vinieran a mi restaurante y como es homosexual yo no lo tengo que atender».



Por último pidió al gobernador que saque «sus cojones a pasear» y no apruebe la ley.

Fuente: EFE