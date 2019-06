Pugna en la OEA por el «trono» de la Secretaría General

Quedan meses para las elecciones, pero en los pasillos de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya se ha desatado una discreta pugna por el «trono» de la Secretaría General, ocupado por Luis Almagro y al que miran de reojo algunos políticos latinoamericanos.



Almagro, que fue canciller del expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015), es de momento el único candidato oficial para las elecciones de 2020, cuya fecha aún no se ha fijado.



Varios países, entre ellos EE.UU., coquetearon con la posibilidad de adelantar las elecciones para la Asamblea General de la OEA que se celebrará a finales de mes en Medellín (Colombia); pero esa idea no cuajó y finalmente los comicios serán en 2020, cuando finaliza el mandato de cinco años de Almagro.



La propuesta de adelantar la fecha electoral surgió porque algunos países tenían miedo de que Almagro perdiera el voto de Canadá, Guatemala y Argentina si cambian sus líderes este año, dijeron fuentes diplomáticas.



El reglamento fija que el secretario general es elegido en una Asamblea General, el foro político más importante de la organización y en el que participan los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en este desde 1962).



Para ser reelegido, Almagro necesitaría 18 votos, es decir, una mayoría simple.



En diciembre pasado, cuando anunció su candidatura, Almagro declaró que contaba con el respaldo de EE.UU. y Colombia; pero posteriormente al ser preguntado por Efe ha rechazado desvelar sus apoyos actuales.



Fuentes diplomáticas señalaron que algunos Estados vieron con malos ojos que, a mediados de mayo, Almagro ofreciera al presidente de Bolivia, Evo Morales, su apoyo para optar a la reelección por cuarta vez a pesar de que la oposición lo considera ilegal porque la Constitución fija como límite dos mandatos consecutivos.



Las opciones de Almagro para la reelección podrían variar si presenta su candidatura otro aspirante que pudiera ganarse la simpatía del Grupo de Lima, creado en agosto de 2017 e integrado por una docena de países de América para coordinar su estrategia hacia Venezuela.



El nombre que suena con más fuerza como posible rival de Almagro es el del peruano Hugo de Zela: diplomático con 42 años de carrera, que en abril fue nombrado embajador de Perú en EE.UU., ejerció como vicecanciller (2018-2019) y ha jugado un papel muy relevante dentro del Grupo de Lima.



De Zela conoce bien los recovecos de la OEA, pues ha ejercido como jefe de gabinete de la Secretaría General en dos ocasiones: primero, entre 1989 y 1994, cuando el titular del organismo era el brasileño Joao Clemente Baena Soares; y luego entre 2011 y 2015, con el chileno José Miguel Insulza.



Si De Zela decidiera presentarse, el Grupo de Lima podría romperse y dividir sus votos, lo que podría favorecer a los intereses de los 14 países de la Comunidad del Caribe (Caricom), que suelen votar en bloque y que, en algunos casos, se han mostrado descontentos con la gestión de Almagro sobre la crisis venezolana.



De hecho, el Caricom ya está pensando en presentar un candidato que tenga en cuenta los intereses de esos países, que enfrentan desafíos únicos, como el cambio climático.



El embajador ante la OEA de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, uno de los diplomáticos con más prestigio en el Caribe, reveló a Efe que «varios primeros ministros» del Caricom le pidieron a él que optara por la Secretaría General del organismo, pero que lo rechazó.



«No estoy interesado, pero sí tengo interés en que Almagro sea reemplazado por una persona competente», subrayó Sanders.



El viernes pasado, el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, consideró que la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, sería una buena secretaria general de la OEA y ofreció el apoyo de su país para nominarla a ese puesto junto a Ecuador, del que es originaria.



Otro nombre que suena como posible apuesta del Caricom es la representante de Barbados ante la ONU, Liz Thompson, que asesoró en 2014 y 2015 al entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en temas de energía sostenible, desveló a Efe una fuente conocedora del asunto.



Esa misma fuente apuntó como posibles candidatos al expresidente de Panamá Martín Torrijos Espino (2004-2009) y al canciller ecuatoriano, José Valencia.



Todavía queda mucha carrera por delante y, de momento, Almagro es el único que se ha postulado. Ya en 2015, como candidato único, ganó con el respaldo de 33 votos y solo una abstención.

Fuente: EFE