Ratas gigantes invaden una ciudad de Nueva Zelanda

Titirangi, un suburbio de la ciudad neozelandesa de Auckland, está infestado de ratas gigantes que poseen el «tamaño de un gato».

La presencia de roedores han crecido de manera preocupante debido a la llegada de la temporada de «mega mástil» que es cuando los árboles y plantas producen grandes cantidades de semillas.

Giant rats the ‘size of cats’ were found living wild in Auckland, New Zealand.

