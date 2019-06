Serena Williams se ofrece como compañera de Andy Murray en el dobles mixto

La estadounidense Serena Williams se ofreció este sábado como posible compañera del británico Andy Murray para jugar el dobles mixto en Wimbledon.



«Estoy disponible», dijo la norteamericana. «Me encuentro mejor ahora, así que estoy definitivamente disponible», aseguró Williams, quien no compite desde el pasado torneo de Roland Garros.



Murray, quien jugará en dobles junto al francés Pierre-Hugues, ha estado buscando sin éxito una pareja para el mixto, con varias jugadoras ofreciéndose a ello.



La menor de las Williams pasó por la rueda de prensa del All England Club y explicó que a lo largo del año ha sufrido varias lesiones y que no ha podido jugar mucho, pero puso en suspenso su participación en el mixto en función de cómo esté su rodilla.



La americana ha preparado el asalto al vigésimo cuarto Grand Slam las últimas semanas en las pistas de hierba de Eastbourne y Birmingham y debutará contra la italiana Giulia Gatto-Monticone.

