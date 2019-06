Sophie Turner, la intérprete de Sansa Stark en Juego de Tronos, lucha por no encasillarse en ese personaje

Sophie Turner, la actriz que interpretó a Sansa Stark en la emblemática serie Juego de Tronos, empezó a hacerlo cuando apenas tenía 14 años. En ese entonces asistía a clases de teatro en el instituto, sin embargo no se preparó a conciencia como para ser la elegida para el personaje, a diferencia de otros que, desde niños, ya aparecían en los medios o habían realizado innumerables audiciones.

Turner tiene ahora 23 años y se hizo conocida por todo el mundo por su papel de Sansa Stark de la serie de HBO, Juego de Tronos. Sin embargo la actriz tiene ahora un nuevo reto: sacudirse del personaje que interpretó durante casi una década y encasillarse en él.

Actualmente, Sophie Turner promociona su nueva película, Dark Phoenix, donde interpreta a Jean Grey, una villana que ya la hace lucir diferente. «Pasar de Juego de Tronos a X-Men fue como si me hubiese graduado primero en una escuela y después en otra. Juego de Tronos fue la mejor escuela de interpretación que podría haber tenido», dijo.

Reconoce que su educación como actriz no era la mejor: «Solo había ido a una clase de interpretación de una hora antes de que me contratasen en Juego de Tronos» reconoció Turner en una entrevista a The Daily Telegraph.

Fuente: Glamour