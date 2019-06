Swift reta a homofóbicos en nueva canción, anuncia 7mo álbum

Taylor Swift apunta su más reciente canción hacia un nuevo objetivo: los homofóbicos.

En coincidencia con el anuncio de su séptimo álbum, “Lover”, la estrella pop lanzó el jueves un nuevo tema titulado “You Need to Calm Down” (tienes que calmarte), en el que se dirige a sus malquerientes pero también critica a quienes agreden a la comunidad LGBTQ.

En un momento del tema, Swift canta (en inglés): “Y controla tu ganas de gritonear a toda la gente que odias/porque la sombra nunca hizo a nadie menos gay”.

Y en otro: “Simplemente deben parar, ¿podrías no pisarle el vestido a él?”

“You Need to Calm Down” es el segundo sencillo de “Lover”, que saldrá el 23 de agosto. La canción le sigue a “ME!”, que incluyó a Brendon Urie de Panic! At the Disco y que alcanzó el 2do lugar en la lista Hot 100 de Billboard.

Swift también lanzó el jueves un colorido con la letra de la nueva canción, de manera apropiada durante el Mes del Orgullo LGTB. El video musical debutará el lunes.

En “You Need to Calm Down”, Swift incluso hace referencia a la organización por los derechos gay GLAAD (cuya pronunciación “glad” significa “contento”), al cantar: “Why are you mad when you could be GLAAD?” o “¿Por qué estás enojado cuando podrías estar contento?”

“La luz del sol baña la calle durante el desfile/Pero tú prefieres estar en la edad de las tinieblas/Hacer ese letrero debe haber tomado toda la noche”, continúa.

A principios de mes, Swift publicó una carta en redes sociales pidiéndole al senador republicano de Tennessee Lamar Alexander que proteja los derechos LGBTQ y apoye la Ley de Igualdad. Swift vive en Tennessee y dijo que apoyaba la reciente aprobación de la ley, que extendería las protecciones de derechos civiles a personas LGBT al prohibir la discriminación en base a la orientación sexual o la identidad de género.

En la carta, la cantante de 29 años también escribió que “personalmente rechaza” la idea de que el gobierno del presidente Donald Trump apoya el trato igualitario de toda la gente.

El anterior álbum de Swift fue “reputation”, que salió al mercado en 2017. El un Instagram Live el jueves, la estrella adelantó que su nuevo disco de 18 temas es “muy romántico”.

“Me parece que la idea de que algo sea romántico, no tiene que ser una canción feliz”, afirmó la cantante. “Creo que se puede encontrar el romance en la soledad o la tristeza o si se pasa por un conflicto o se enfrentan cosas de la vida. Creo que es cuestión de ver todas esas cosas con una mirada muy romántica”.