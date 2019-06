Taylor Swift anuncia el lanzamiento de su álbum «Lover»

Este jueves, Taylor Swift anunció que su nuevo álbum «Lover» se estrenará el 23 de agosto de este año.

Además, compartió en su cuenta de Instagram la portada de «Lover» realizada por Valheria Rocha, donde aparece una imagen muy colorida de Swift con tonos rosados y azules.

El álbum cuenta con 18 canciones, de las cuales se conoce el sencillo ME! presentado el pasado 26 de abril, en el cual está acompañada por Brendon Urie, miembro del grupo Panic! At the Disco y ya cuenta con más de 207 millones de reproducciones en YouTube.

También, se conoce el nombre de un nuevo sencillo «You Need To Calm Down» que ya está en la plataformas virtuales desde la noche del jueves.