Uruguay cumple su primer entrenamiento en Río de cara al duelo con Chile

La selección de Uruguay cumplió este sábado a puerta cerrada su primer entrenamiento en Río de Janeiro de cara al duelo del lunes con Chile en el estadio Maracaná en que definirá su paso a cuartos de final de la Copa América.



Los charrúas, que desembarcaron en la noche del viernes en Río de Janeiro procedentes de Porto Alegre tras el empate del jueves 2-2 con Japón, se entrenaron en la mañana de este martes en la sede del Fluminense en el barrio de Barra de Tijuca.



En las únicas fotografía divulgadas por la Asociación Uruguaya de Fútbol en su página en Twitter, los jugadores aparecen realizando ejercicios dentro del gimnasio.



El entrenador Óscar Washington Tabárez dirigió un entrenamiento a puerta cerrada por lo que no fue posible establecer si todos participaron en los trabajos y quienes siguen en la enfermería.



El jugador que más preocupa es el lateral izquierdo Diego Laxalt, que tuvo que ser sustituido en el primer tiempo del partido con Japón tras quejarse de dolores en el muslo izquierdo y está bajo tratamiento médico por una lesión.



La Asociación Uruguaya de Fútbol informó en un comunicado que los exámenes de imagen a los que fue sometido el viernes son «compatibles con distensión de musculatura isquiotibial pero sin elementos de rotura de fibras, por lo que no se descarta su disponibilidad previo a la finalización de la competencia».



Uruguay, el mayor vencedor de la Copa América, con quince títulos, ya había perdido al centrocampista Matías Vecino por una lesión muscular ante Ecuador; tuvo que despedirse de la Copa América y no pudo ser sustituido ya que el reglamento no lo permite.



La elección de los sustitutos de los dos jugadores para el partido contra Chile es una de las principales preocupaciones de Tabárez ya que Laxalt, pese a que continúa con el equipo, difícilmente estará en las mejores condiciones el lunes.



Otra incógnita que el entrenamiento secreto no permitió establecer es la condición del delantero Luis Suárez, que la mañana del viernes tuvo que acudir a un especialista por un problema en la muñeca izquierda y llegó a Río usando una venda.



Suárez se abstuvo de acercarse a los hinchas que recibieron en la noche del viernes a la selección pero no se cree que su condición le impida jugar frente a Chile.



Tras concluir la segunda jornada, Chile encabeza el Grupo C con 6 puntos tras dos victorias. Uruguay le escolta con 4. En tercer lugar se ubica Japón con 1 punto y en último Ecuador sin ninguna unidad.



El partido del lunes en el Maracaná definirá al primero del Grupo C, aunque Uruguay está obligado al menos a empatar para clasificar a cuartos de final sin depender de otros resultados.

