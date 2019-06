Vanesa Lorenzo pide matrimonio a Puyol en Galápagos

Vanesa Lorenzo, la novia de Carles Puyol, le ha pedido matrimonio al exfutbolista durante su paseo por Galápagos.

La modelo ha elegido unas vacaciones en las Islas Galápagos (Ecuador) para dar este paso junto al exjugador del Barcelona, quien ha publicado una fotografía en la que aparece la modelo arrodillada en el momento de pedirle matrimonio, con la frase: «He dicho sí».

La pareja, que se conoció en una cita a ciegas organizada en 2012, lleva una relación desde entonces, de la cual nacieron dos niñas.

Puyol conoció a Lorenzo gracias al doctor Toni Tramullas, quien convenció al entonces capitán del Barcelona para que conociese a alguien.

La modelo lo recuerda así: «Yo no quería líos, buscaba estabilidad. Llevaba 15 años viviendo en Nueva York. Antes de entrar en el restaurante, nuestro amigo me dijo: ‘es futbolista, y puede ser el hombre de tu vida’. Y yo le contesté: ‘¿yo con un futbolista? No me conoces lo suficiente’.

Ambos teníamos el mismo prejuicio. Era el 18 de diciembre, el 22 me pidió mi teléfono y me invitó a tomar algo (…) Yo pensé: ‘los futbolistas son muy rapiditos con las chicas, pero conmigo no'».

La versión de Puyol fue: “Yo salía de una operación de rodilla y estaba hecho mierda. Mi amigo el doctor Toni Tramullas me dijo que quería presentarme a alguien. Le dije que no, que no tenía ganas de nada. Llegó a decirme el nombre de Vanesa, pero no sabía quién era. Pensé: ‘una modelo, buf’. Pero después de conocerla me quedé pillado”.

Tan solo un mes después de conocerse se fueron a vivir juntos. Son padres de Manuela de 5 años y María de 3.