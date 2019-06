Venezuela, de subestimada a favorita contra Bolivia

De subestimada a favorita, Venezuela invertirá su papel en la Copa América el sábado cuando enfrente a la modesta Bolivia en busca de un triunfo que la deposite en los cuartos de final.

La Vinotinto salió airosa de los dos primeros compromisos ante Perú y Brasil, rivales que en la previa se suponían más poderosos. El videoarbitraje y un riguroso orden defensivo le permitieron mantener el cero en la valla de Wuilker Faríñez en ambos choques. Pero ahora será Venezuela la que llevará toda la obligación sobre sus espaldas en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.

“¿Nosotros quiénes somos para mirar por encima del hombro a Bolivia? Mesura, tranquilidad”, pidió su técnico Rafael Dudamel, autor intelectual de un equipo que ha dejado de ser el más débil del continente a partir de un trabajo en las bases que él lideró previamente, sumado al roce que ganaron los futbolistas venezolanos que juegan en las ligas más poderosas del mundo.

“El respeto es la palabra clave que nos va a llevar a seguir ascendiendo y ganándonos el respeto”, indicó el exarquero, quien ahora deberá ser más ofensivo para anotar el primer gol en el torneo.

Venezuela está tercera en el Grupo A con dos puntos. Brasil y Perú, que jugarán entre sí también el sábado, suman cuatro pero los locales encabezan por mejor diferencia de gol. La Verde está última sin unidades tras dos derrotas.

Si la Vinotinto gana automáticamente se meterá en cuartos de final. Podría aspirar a quedar primera de su zona siempre y cuando gane por una diferencia de más de cuatro goles y que Brasil y Perú empaten. Si en este último duelo hay un ganador clasificará como segunda.

En caso de empatar contra los bolivianos, quedará tercero y deberá aguardar por resultados de otros grupos. Una derrota la despide del certamen.

Mientras Venezuela en la previa ha sufrido la baja por lesión del mediocampista Arquímedes Figuera (ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha), en Bolivia todo gira en torno a la polémica que se desató entre el plantel y Federación Boliviana de Fútbol (FBF) por el cobro de un bono por participar en la Copa América.

Al parecer, los futbolistas pidieron que se les pague la cuota pendiente del mismo por 10.000 dólares antes de enfrentar a Venezuela, lo cual generó el malestar del mandamás de la FBF, César Salinas, acusándoles de pensar más en el bolsillo que en “defender la casaca nacional”.

“El equipo está golpeado y lastimado por la derrota (ante Perú). El otro aspecto estamos tratando de dejarlo para más adelante. Espero no haya afectado internamente el sentimiento del jugador”, dijo el técnico boliviano Eduardo Villegas el viernes en rueda de prensa.

“El fútbol es ánimo, sensaciones, actitud y nuestra actitud va a seguir siendo positiva, de lucha y entrega más allá que alguna gente no lo valora así”, apuntó.

Respecto al rival, indicó que “tenemos que mejorar el pase y el control, en la actitud ofensiva, mejorar en la agresividad respecto de la marca. Respetamos mucho a todos los equipos, a Venezuela también por su crecimiento en el último tiempo y auguramos un buen partido”.

Sólo una combinación muy compleja de resultados en otros grupos le permitirá a Bolivia aspirar a los cuartos de final en caso de ganar.

Referente por experiencia y una larga trayectoria en el exterior, el veterano delantero Marcelo Martins no eludió la polémica con Salinas. “Hay comentarios maliciosos para con nuestros jugadores. Pero estamos aquí, dando la cara para mejorar al fútbol de Bolivia si nos dan las condiciones. Primero que haya gente que sabe de fútbol, no que viva del fútbol”, disparó.

El atacante de Shijiazhuang Ever Bright de la segunda división del fútbol chino aclaró de todas formar que el incidente con Salinas fortaleció al grupo: “Tengo la seguridad que no va a afectar en absoluta el día del partido. No vamos a dejar que mucha gente pueda dañar lo que intentamos hacer ahora en la selección”.

El estadio Mineirao es un territorio bien conocido por Martins, quien jugó allí varias temporadas con la casaca de Cruzeiro.

“Para mí es una alegría estar aquí, me siento en casa. Todos los hinchas me recibieron muy bien en Belo Horizonte para mostrar mi fútbol, mis ganas y talento. Mañana será un día muy especial para reencontrarme con la hinchada del Cruzeiro y hacer lo principal que hacia acá: goles”, avisó el nueve.

Venezuela y Bolivia se enfrentaron en cuatro ocasiones en Copa América, con una victoria para cada uno./ AP