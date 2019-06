Vidal y Alexis lideran un Chile sin sorpresas; Kubo titular en Japón

Chile debutará en la Copa América de Brasil con el once titular que el seleccionador Reinaldo Rueda confirmó a mitad de semana con Arturo Vidal y Alexis Sánchez al frente, mientras que la selección de Japón saldrá desde el comienzo con Takefusa Kubo, nuevo jugador del Real Madrid.



El colombiano Rueda no cambió de opinión a último momento y alineó en el debut al once titular con el que ha trabajado desde que arribó a Brasil.



Está formado por Gabriel Arias en el arco; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán y Jean Beausejour en defensa; Erick Pulgar, Charles Aránguiz y Arturo Vidal en el medio, y José Pedro Fuenzalida, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas en ataque.



El seleccionador japonés Hajime Moriyasu no dio en los días previos ninguna pista sobre sus planes y finalmente decidió incluir a Kubo, que esta semana fue anunciado como nuevo jugador del Real Madrid para su segundo equipo.



Japón jugará con Keisuke Osako en la portería; Daiki Sugioka, Yuta Nakayama, Naomichi Ueda, Takehiro Tomiyasu; Gaku Shibasaki, Takefusa Kubo, Teruki Hara; Ayase Ueda, Shoya Nakajima y Daizen Maeda.

Fuente: EFE