WhatsApp elimina una de sus funciones

WhatsApp elimina una de sus más populares funciones en cuanto a las imágenes de los usuarios.

La aplicación decidió eliminar la opción de descarga de la foto de perfil de los contactos. Hasta hace poco los usuarios podían entrar al perfil de uno de sus contactos, abrir la imagen de ese perfil y guardarla en su dispositivo.

Pero con la nueva actualización de WhatsApp esta opción ya no estará disponible. Según RT, » Aunque el servicio de mensajería no ha explicado de manera oficial las causas de esta decisión, se cree que están relacionadas con la protección de la privacidad de los usuarios. Al no existir la opción de guardar la foto, las terceras personas solo podrán hacer una captura de la pantalla para obtener la imagen».