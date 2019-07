Los antiguos médicos griegos y romanos relacionaban esta enfermedad con la pubertad, de hecho los jóvenes a partir de los 12 años son los más afectados y alrededor del 80 por ciento de los adolescentes la padecen pero los adultos no estamos exentos de padecerla, es molestosa no solo por las marcas que deja en nuestra piel sino también por las huellas psicológicas que puede provocar si no es tratada a tiempo y de la manera correcta. A diario escuchamos las más curiosas maneras de combatirla pero solo los expertos pueden determinar sus causas y tratamientos, por ello hoy queremos hablarles del Acné.