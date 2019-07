Antonio Valencia envió mensaje a quienes lo increpan por haber fichado por Liga

Que Antonio Valencia haya firmado por Liga es una decisión que una parte de los hinchas de El Nacional no lo aceptan y tampoco perdonan.

Así, a través de redes sociales han lanzado gran cantidad de comentarios negativos y en contra del jugador, al punto de tildarlo de «traidor».

Valencia no se quedó callado y, luego de someterse a los exámenes médicos previo al entrenamiento con sus compañeros, el futbolista atendió a los medios para responder a varios temas.

Precisamente uno de esos temas fue las críticas de la parcialidad de El Nacional, ante lo cual Valencia respondió: «Soy un profesional. Yo me debo a mi familia. LDU me propuso un buen proyecto. Cuando conversaba con Liga, Nacional ni directivos tenía, no se podía conversar con nadie», apuntó.

Ponerse a punto para debutar

Antonio Valencia señaló que está muy optimista de cara a lo que será su temporada con los albos. «Estoy muy contento de jugar en Liga, ahora ya pienso en acoplarme al equipo», dijo.

De igual manera reconoció que no está en su mejor forma en lo físico, por lo que trabajará para poder debutar lo más rápido posible. «El profesor Repetto me dijo que me ponga bien, me dio la confianza. Estoy contento con sus palabras, solo espero ponerme bien físicamente», afirmó.