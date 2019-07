Avión de combate estadounidense se estrella cerca a base en California

Un avión de combate de la Marina de Estados Unidos se estrelló este miércoles cerca de una base en el desierto de Mojave (California), cuando cumplía un vuelo de entrenamiento, informó la Fuerza Aérea Naval, e indicó que la causa del siniestro está bajo investigación.

La aeronave, un F/A-18E, se precipitó a tierra hacia las 10.00 hora local (17.00 GMT) en cercanías de la Estación Naval de Armas Aéreas (NAWS) China Lake, detalló la Fuerza Naval en su cuenta de Twitter.

Medios locales, entre ellos la cadena ABC News, que citó a un portavoz, indicaron que hay informaciones sobre algunos visitantes del Parque Nacional Death Valley que pudieron haber sufrido heridas leves, sin que suministraran mayores detalles.

Tampoco ha transcendido información sobre el piloto.

Según la Fuerza Aérea Naval, el avión, que hace parte de Strike Fighter Squadron One Five One (VFA-151), conocido como los «Vigilantes», estaba «en un vuelo de entrenamiento de rutina cuando ocurrió el accidente».

«La causa del accidente está bajo investigación», añadió la institución en su mensaje en la red social, y agregó que unidades de búsqueda y rescate de NAWS y la Estación Aérea Naval de Lemoore (NASL) «están en la escena».

ABC News apuntó que el avión siniestrado era un «Super Hornet F/A-18E», que tenía como base la estación de Lemoore. EFE