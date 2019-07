Brad Pitt anuncia su retiro de la actuación

El actor estadounidense Brad Pitt tomó una decisión que cambiará su vida para siempre, se retirará de la actuación, afirmando que ahora es turno de los jóvenes.

La sorprendente noticia del final de la carrera de Pitt fue revelada por él a través de la revista GQ Australia. El exesposo de Angelina Jolie expresó que en el mundo cinematográfico cada vez hay menos oportunidades debido a que los actores jóvenes están a la vanguardia:

Cada vez actúo menos porque creo que Hollywood es para chicos jóvenes. No es que no haya papeles importantes para hombres mayores, pero simplemente creo que el propio juego es así, avanza naturalmente. Brad Pitt

El actor de 55 años aprovechó la ocasión para contar que su próximo reto está en la producción de cine: «Estoy detrás de las cámaras en el lado de la producción y me gusta mucho».

Once Upon A Time In Hollywood, la película que lo llevará a la pantalla grande junto a su colega Leo Di Caprio, se convertirá en la última película en la que Pitt participe como actor.

Fuente: tn.com