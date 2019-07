Buffon vuelve a Juventus

Se fue, pero regresa a casa. Gianluigi Buffon, portero que este año cumplió 41 años, regresa al equipo de sus amores: Juventus.

Luego de pasar la última temporada en Francia, en PSG, el veterano arquero pasó los chequeos médicos y firmó su vinculación con Juventus.

Lo que era un secreto a voces, que el portero no estaba contento con su aventura parisina y que la mejor forma de despedirse de las canchas sería en la Juve, se concretó.

Así, tal parece que Juventus quiere ganarlo todo, ya que a su extensa plantilla ha sumado nombres como Rabiot, Ramsey, Pellegrini y continúa pugnando por De Ligt.

En un principio, quien no estaría muy contento con la llegada de Buffon sería el portero polaco Wojciech Szczsny. Sin embargo, desde Italia aseguran que Buffon ha visto con buenos ojos regresar en calidad de portero suplente.

🇮🇹 Torno perché l’invito di una Signora non si può rifiutare.

Torno perché questa è casa mia!🇬🇧 I come back because you can't turn down an invitation from a Lady.

I come back because this is my home!#finoallafine@juventusfc pic.twitter.com/uDzH6oMxMx