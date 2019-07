Cáncer de estómago afecta a menores de 40 años

El cáncer de estómago afecta cada vez a más menores de 40 años y a más mujeres en Latinoamerica, según un estudio del Instituto Nacional de Cancerología (INC) en Tlalpan (México).

«En nuestro centro, hemos visto un incremento del 120 % en cáncer gástrico en pacientes jóvenes en los últimos 12 años y ha sido sobre todo en pacientes femeninas», señaló el autor del estudio, el oncólogo del INC German Calderillo-Ruiz, en un comunicado de la Sociedad Europea para Oncología Médica.

Calderillo-Ruiz explicó que esas pacientes «normalmente se presentan con la enfermedad más avanzada e indicadores de pronóstico peores que los hombres, con un impacto adverso en la supervivencia».

El estudio será presentado el próximo jueves por Calderillo-Ruiz en el Congreso Mundial de Cáncer Gastrointestinal de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), que se celebrará a partir de mañana y hasta el sábado en Barcelona.

El estudio que publica la revista Annals of Oncology es la continuación otro retrospectivo observacional que se hizo en México y que aseguraba que uno de cada siete pacientes de los 2.000 diagnosticados con cáncer gástrico tenían menos de cuarenta años.

El trabajo analizó los datos de 2.022 pacientes diagnosticados con adenocarcinoma gástrico entre 2004 y 2016, de los cuales 290 eran menores de 40 años. De estos, el 54 % eran mujeres y el 46 %, hombres.

El estudio concluyó que las mujeres presentaban mayores niveles de factores que indicaban malos pronósticos: tumores de tipo difuso (68 % contra un 32 % en hombres), células en anillo de sello (76 % vs 69 %), mal diferenciado (89 % vs 84 %) y mayor prevalencia de enfermedades en estadio IV (59 % vs 41 %).

Ante estos resultados, el doctor Calderillo-Ruiz explicó que «la falta de recursos económicos puede afectar al comportamiento de las mujeres, retrasando la búsqueda de atención médica cuando aparecen los síntomas gástricos», dado que este cáncer, según estudios anteriores, suele ser una enfermedad más común en hombres.

Las conclusiones respaldan datos del US National Cancer Institute, cuyas cifras señalan que el cáncer gastrointestinal está afectando a más gente hispana joven, con peor resultados que en pacientes mayores.

El doctor espera que «esta investigación incentive a clínicos y pacientes a ser conscientes del riesgo de cáncer gástrico en gente joven y, en particular, que anime a mujeres con síntomas intestinales a buscar ayuda de especialistas antes».

Comentando las implicaciones de la investigación, el doctor Rodrigo Dienstmann, del Instituto de Investigación Oncológica de Vall d’Hebron (VHIO) de Barcelona, destacó la combinación de factores genéticos y ambientales que contribuyen al cáncer gástrico y el hecho de que la gente joven tiene una enfermedad más agresiva con menos respuesta al tratamiento.

«No podemos cambiar los factores genéticos, pero podemos actuar en la dieta poco saludable, la obesidad y la infección por Helicobacter pylori, que incrementa el riesgo de cáncer gástrico», dijo Dienstmann.

Además, remarcó que «la gente joven que sufre de indigestión de manera regular, acidez u otros síntomas gástricos no debería ignorarlos e ir al médico, dado que seguramente necesita pruebas diagnósticas», y animó a no «ignorar la posibilidad de cáncer gástrico en gente joven, particularmente en América Latina». EFE