Cardi B, más erótica y atrevida en el escenario

Cardi B se presentó en California el pasado 20 de julio en el “California Mid-State Fair” y en su espectáculo no faltaron las críticas y elogios por su atrevida puesta en escena que encantó a miles.

Para su presentación la cantante lució en traje denim que hace recordar el nuevo vestuario que Jennifer López incorporó en su actual gira “It’s My Party Tour”.

Pero más allá de la similitud de los trajes y del brillo que su atuendo luce, la cantante ha hecho uso de toda su escandalosa personalidad y arriba del escenario hace cuánto quiere y cómo quiere.

Algunos ven las imágenes y creen que la rapera abre mucho las piernas o presume demasiado su trasero con movimientos altamente eróticos.

Sin embargo, al parecer la gran influencia de Cardi B viene de su pasado como stripper, razón por la cual también se ha unido a JLo en la cinta “Hustler”, en donde hace gala de todo su talento como bailarina erótica.

📍#CardiB got #Offset’s name tattooed on her leg pic.twitter.com/yWg1mLiyG2