Cientos de personas marchan en Chile para exigir mejor trato a migrantes

Cientos de personas se manifestaron este domingo en Santiago contra la política migratoria del Gobierno, donde exigieron el «fin del racismo institucional» y denunciaron la difícil situación que vive la comunidad migrante, especialmente la que se encuentra varada en la frontera con Perú.



«Somos inmigrantes, no somos delincuentes» fue uno de los cánticos más repetidos durante la pacífica marcha que tuvo lugar en la mañana por el centro de Santiago y que se desarrolló sin incidentes.



Diferentes organizaciones sociales llamaron a la movilización durante la semana, en respuesta al cierre inminente del Proceso de Regularización Extraordinaria promovido por el Gobierno, que tiene por objetivo legalizar la estancia de 300 mil inmigrantes de diversos países residentes en el país.



La iniciativa aprobada el pasado año tenía como fecha límite el próximo lunes y fue calificada por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes como un «fracaso», pues la cifra de quienes han regularizado su situación no alcanza a la mitad de lo previsto.



Principalmente, continuaron, por la alta cantidad de rechazados sin razones claras, ya que la mayoría de ellos cumplen los requisitos exigidos.



Sin embargo, el pasado viernes el jefe del Departamento de Extranjera y Migración, Álvaro Ballolio, anunció la decisión del Ejecutivo de ampliar el plazo por 90 días más, hasta el 22 de octubre, ya que cerca de «10.000 personas» aún «esperan ser atendidas para regularizar sus visas».



Una decisión que fue aplaudida por las organizaciones sociales, quienes no obstante llamaron a mantener las movilizaciones ante la «expulsión de migrantes con familiares chilenos».



Así como la demora en la «resolución de las solicitudes de refugio», el «racismo institucional» y la «persecución a trabajadoras y trabajadores migrantes».



Al tiempo que hicieron especial énfasis en la situación de «crisis humanitaria» que se ha vivido en la frontera entre Chile y Perú a lo largo del último mes, donde cientos de inmigrantes, principalmente venezolanos, se encuentran instalados en la calle a la espera de poder ingresar al país.

