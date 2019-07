Creadores de Breaking Bad rechazaron millonaria oferta para continuar con la serie

Breaking Bad pudo tener un final muy diferente al que todos conocemos, pues el cofundador de DreamWorks, Jeffrey Katzenberg, reveló que ofreció una millonaria cifra para aumentar capítulos a la serie.

Katzenberg afirmó en una entrevista con Kyle Buchanan, periodista del New York Times, que ofreció 75 millones de dólares a cambio de producir tres episodios adicionales. Sin embargo, el grupo creativo de Breaking Bad pensó que no se trataba de algo serio, debido a la gran cantidad de dinero del que se hablaba, por lo que rechazaron la oferta.

Originalmente el costo de cada capítulo bordeaba los 3,5 millones de dólares, pero Katzenberg decidió llegar a pagar hasta 25 millones debido a que su idea era vender el capítulo por cuotas de un dólar cada uno.

Finally remembered to tweet this incredible outtake from my Jeffrey Katzenberg interview where he talks about trying to make more “Breaking Bad” in 2013 pic.twitter.com/OAWWQGJzJE