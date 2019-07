¿Cuál es el comportamiento de Luis Miguel con sus fans?

Después de una controversial carrera, una actitud altanera y poco respetuosa que provocó la molestia de varios de sus seguidores, Luis Miguel se ha mostrado más cercano y agradecido con sus seguidores, durante estos dos últimos años.

En marzo de 2018, Luis Miguel salió a su balcón del hotel Belmond, en Miraflores, para saludar a sus fans peruanos, como muestra de agradecimiento por su cariño.

Mientras que en octubre del 2018, Luis Miguel durante su presentación en Ensenada, Baja California, recibió cordialmente a una fan que burló la seguridad del concierto. El cantante mexicano no sólo le dio un beso a su fanática, también escuchó atentamente lo que ella le dijo al oído y recibió una ilustración que hizo para él.

Durante su gira Luis Miguel Tour 2019, en Phoenix, Arizona, Luis Miguel se acercó a la primera fila para saludar a sus fans, pero una de ellas no quería soltar su mano y comenzó a jalarlo haciendo que por poco cayera del escenario. El intérprete fue ayudado por su equipo de seguridad y aunque su sonrisa no se borró no dudo en darle un manazo a la fanática.

Sin embargo, los malos momentos durante esta gira casi no han existido porque como se resume a continuación Luis Miguel se ha presentado como un artista renovado y respetuoso.

En un concierto en Kansas City, El Sol de México detuvo su presentación para bromear con un fan que sostenía una pancarta con una declaración inusual: “Te amo más que a los tacos”.

Luis Miguel pidió al camarógrafo del show que buscara a la chica para que su imagen apareciera en pantalla y en tono de broma dijo que eso si era amor verdadero.

Mientras que la autora de esta pancarta, durante una entrevista, dijo que no fue fácil introducir los carteles porque la seguridad del concierto se los retiraba pero que su persistencia valió la pena porque la reacción de Luis Miguel fue la que ella esperaba.

A la salida de un show en Miami, Florida, Luis Miguel se encontró con una multitud de 500 seguidores que lo esperaba y no dudó en complacer a sus seguidores con fotografías, autógrafos y saludos. Además, antes de retirarse brindó unas palabras de agradecimiento.

Este mismo comportamiento fue percibido en Córdoba, Argentina y en las inmediaciones de la Explanada Cardales Cayalá, en Guatemala, donde el cantante detiene su auto para saludar, firmar autógrafos y tomarse fotografías con quienes lo esperaron.