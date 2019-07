Cuba dice a No Alineados que EEUU fracasará en intentos contra su revolución

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró este sábado en una reunión ministerial del Movimiento de países No Alineados (Mnoal) que Estados Unidos fracasará nuevamente en sus intentos de «destruir a la revolución cubana».



Rodríguez dijo que la Administración de Donald Trump «ha fortalecido su franca hostilidad contra Cuba» y que el «fortalecimiento del bloqueo y su aplicación extraterritorial es un ataque a la soberanía».



Sostuvo que las sanciones económicas y políticas de EEUU contra Cuba son «el principal obstáculo» para el desarrollo de la isla y constituyen «una violación flagrante a los derechos humanos de todos los cubanos».



«Estados Unidos pretende destruir a la revolución cubana (…)» nuevamente fracasarán en ese intento», remarcó.



Rodríguez se refirió a la situación de la «nación hermana» Venezuela que, considera, «sufre una escalada de presiones» como «intentos de golpe de Estado, sanciones económicas y otros actos hostiles».



Reiteró su «firme apoyo y solidaridad» al gobernante venezolano, Nicolás Maduro, quien es señalado como dictador desde Washington mientras otro medio centenar de naciones lo consideran ilegítimo.



En su intervención en la reunión del movimiento de No Alineados, Rodríguez también abogó por el «respeto a la libre determinación de cada pueblo para decidir su sistema político, económico, social y cultural».



Asimismo, señaló que en cuanto a los derechos humanos «persiste la politización y los dobles raseros».



Por otra parte, afirmó que el conflicto entre Israel y Palestina «requiere una solución amplia, justa y duradera» sobre la base de la creación de dos Estados.



Además de condenar «enérgicamente» la injerencia en países como Corea del Norte, recordó a las víctimas de la guerra en Siria.



El Movimiento, conformado por más de 100 países, nació en 1961 en el marco de la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética con la idea de mantener una posición neutral en el conflicto no declarado entre ambas superpotencias.



Venezuela acoge a los representantes del Mnoal con miras a la preparación de la cumbre del bloque que se desarrollará en octubre próximo en Bakú, Azerbaiyán, país que recibirá la presidencia de manos de Venezuela, a la cabeza desde 2016.



Además, en la cita se debatirán varios temas, entre ellos los derechos humanos, la diplomacia internacional y los estatutos de Naciones Unidas.



En la sesión participan, entre otros, los representantes de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Bolivia, Palestina, Irán, Surinam, Antigua y Barbuda; así como los vicecancilleres de Rusia y Turquía.

Fuente: EFE