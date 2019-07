Deportivo Cuenca sorprende de visitante a Emelec en Ecuador

El Deportivo Cuenca continuó su recuperación futbolística de la mano del técnico uruguayo Tabaré Silva y se impuso este viernes por la mínima en su visita a Emelec en la decimoctava fecha del campeonato ecuatoriano.



El tanto victorioso lo anotó el delantero ecuatoriano Johnny Uchuari a los nueve minutos, tras un letal contraataque que tomó desperdigada a la defensa local.



El visitante sorprendió con una propuesta basada en veloces contragolpes, aprovechándose de la lenta reacción de los defensas de Emelec.



Consecuencia de la velocidad para pasar a la zona contraria, el punzante atacante Uchuari burló la marcación de los defensas, enfrentó y derrotó al portero Esteban Dreer, con remate elevado que dejó sin reacción al argentino naturalizado ecuatoriano.



Tras el gol, Deportivo Cuenca incrementó sus llegadas a la defensiva local y el propio Uchuari se perdió otra clara opción de gol, pues intentó habilitar a un compañero, cuando quedó solo frente al portero.



Los centrocampistas argentinos Emmanuel Martínez, Luis Miguel Escalada y el goleador también argentino Raúl Becerra, se complementaron muy bien con Uchuari para generar un peligro constante en el arco de Dreer.



Si bien, Emelec tuvo por más tiempo el control del balón, careció de claridad en ataque, los movimientos de sus atacantes no crearon sorpresa, siendo controlados con facilidad por los visitantes.



Las ocasiones en que Emelec se arrimó a la portería de Brian Heras, fue a través de los tiros libres o de esquina, porque no logró hilvanar jugadas colectivas durante el primer tiempo.



El Deportivo Cuenca se aplicó a fondo, Becerra proyectó un pase preciso a Kevin Jiménez, que remató al andar, pero salvó al Emelec el portero Dreer, en el minuto 69.



El equipo guayaquileño incrementó sus ataques pero el desorden en la elaboración de las jugadas se convirtió en otro de los obstáculos que no logró superar.



Para complicar más las cosas a Emelec, salió expulsado el debutante atacante venezolano Edwin Pernía, por agredir a un rival, al minuto 79, tras permanecer en la cancha solo 34 minutos, pues ingresó en la reanudación del encuentro.



El delantero local Bryan Cabezas disparó desde corta distancia por sobre el travesaño, en la mejor y última posibilidad del dueño de casa para marcar el empate, mientras Emelec se quedó con 26 puntos, doce menos que el líder Macará, y el Cuenca sumó 25.



La decimoctava fecha continuará este sábado, con los siguientes partidos: Delfín-El Nacional; Olmedo-Fuerza Amarilla y Universidad Católica-Aucas.

Fuente: EFE