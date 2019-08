Dos amigas se retaron a hacer mil sentadillas y terminaron en cuidados intensivos

Dos adolescentes terminaron hospitalizadas con un daño renal severo después de tratar de cumplir el reto de las 1.000 sentadillas, en Chongqing, China.

Xiao Tang, una estudiante de 19 años, decidió desafiar a su amiga a hacer mil sentadillas para comprobar cuál de las dos tenía mayor resistencia física. Por lo que realizaron el reto mediante una videollamada que duró alrededor de tres horas.

Al terminar no notaron ningún inconveniente, no fue sino después de dos días de haber hecho el desafío que Tang no pudo volver a doblar las piernas y notó que su orina se había vuelto de color café.

Los padres decidieron ingresarla al hospital, donde le indicaron que padecía rabdomiólisis, un problema de salud que se deriva por una lesión muscular que produce la muerte del tejido corporal.

Tras la pérdida de tejido, existe la posibilidad de desencadenar una insuficiencia renal o incluso la muerte.

Una de las afectadas, dijo a China Press: «Ninguna de las dos quería perder peso y por eso seguimos tratando de vencer la una a la otra, lo que nos llevó a completar hasta mil sentadillas».

Su amiga presentó los mismos síntomas días después, por lo que ingresó al hospital en donde se le dio el mismo diagnóstico.

Actualmente ambas salieron de la unidad de ciudados intensivos y realizan el proceso de recuperación desde sus casas.

