El consejo de Gwyneth Paltrow para aquellos que se quejan todo el tiempo de envejecer

En los últimos años Gwyneth Paltrow se ha ganado con esfuerzo la imagen de una mujer wellness gracias a los tratamientos de belleza que recomienda en su página web, Goop, y su nueva ocupación de empresaria le ha permitido retirarse casi por completo de los escenarios del cine.

Su imperio Goop crece cada vez más debido a los seminarios, programas de radio o series de televisión que realiza para impregnar fuertemente su filosofía. Y precisamente, uno de sus últimos trabajos, un podcast llamado The Beauty Closet, habla sobre el envejecimiento, que, dice, ayudará mucho a las mujeres de cualquier edad.

En este programa Paltrow, de 46 años, habla sobre cómo ha ido cambiando su percepción del hacerse mayor. Asegura que eso le daba mucho miedo en su juventud, pero que ahora le trae paz interior.

«Siempre me he sentido bastante cosificada, como si los demás solo me definieran por mi físico, y eso me llevaba a preguntarme constantemente qué pasaría conmigo cuando me hiciera mayor», confiesa.

La pregunta que se hacía Paltrow con frecuencia era: «¿Qué ocurre con tu identidad como mujer cuando se acerca esa etapa?”. Y lo que fue descubriendo a medida que le pasaban los años era que se agradaba más a sí misma, a descubrir su belleza interior que, por sí sola, empieza a florecer. «Es un cambio muy divertido que, al menos a mí, está ocurriéndome ahora mismo”.

El consejo de Gwyneth, aunque no es algo revelador, ha sido una pequeña ayuda para quienes se pasan la vida quejándose por estar perdiendo su juventud, en lugar de disfrutar el lugar en el que se encuentran ahora mismo.

Fuente: Glamour