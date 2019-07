El insomnio hace su presa a «Tite»

El seleccionador brasileño, Tite, afirmó este lunes que no consigue dormir ante la «muy alta» expectativa de poder disputar su primera final con Brasil, si mañana derrotan a Argentina en las semifinales de la Copa América 2019.

«Dije que tengo una expectativa muy grande, que no consigo dormir, no voy a conseguir dormir de nuevo. No disimulo, no hago el papel aquí y llego allí y hablo de otra forma con los jugadores. ¡Claro que tenemos expectativas! Soy humano», dijo en rueda de prensa, en la víspera de un nuevo superclásico de las Américas.

En este sentido, dijo que ante la Albiceleste quieren competir «fuerte», de forma «leal» y con la idea de «ser los mejores».

No obstante, indicó que «la mayor victoria» sería «dar lo mejor de sí mismos» y «saber que tienen que vencer con lealtad, sin picardía», es decir, «ganar dentro de la ley del juego», «siendo mejores» y «teniendo orgullo de lo que uno pueda producir».

Brasil y Argentina se medirán este martes a las 21.30 hora local (00.30 GMT del miércoles) en el estadio Mineirao de Belo Horizonte por un billete para la final de la Copa América, el 7 de julio en el Maracaná de Río de Janeiro.

Preguntado si puede influir en sus pupilos la humillante derrota por 1-7 en las semifinales del Mundial de Brasil 2014, también en el Mineirao, Tite restó importancia a ese capítulo y recordó otros igualmente importantes.

«Perdimos en el 1-7, ganamos a Alemania en la final de 2002, perdimos en 1950 en el Maracaná… En la historia uno escoge el capítulo que quiere. Ahora tenemos un gran clásico, dos grandes equipos, pero aquí es donde más cariño del aficionado tuvimos, más que en Porto Alegre, que es mi tierra», apuntó.

Tite no quiso dar ninguna pista sobre el once titular con el que saldrá mañana y si estará o no el lateral izquierdo Filipe Luis, duda por unas molestias en el muslo derecho. EFE