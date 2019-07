El seleccionador canarinho estaría planeando renunciar aunque Brasil ganara la Copa América

Según un conocido periodista brasileño, Juca Kfouri, el seleccionador brasileño, Tite, podría abandonar a la selección canarinha, aunque ésta quedase campeón de la Copa América 2019.

El motivo de su salida serían las constantes discrepancias con la nueva directiva de la CBF, además del nuevo proyecto deportivo del actual presidente, Rogeiro Caboclo. Sumado a estas razones, a Tite le preocupa la salida de tres de sus hombres de confianza. El director deportivo, Edu Gaspar se va al Arsenal para ejercer el mismo trabajo en el club inglés. A su auxiliar técnico, Sylvinho, le ofrecieron ser entrenador del equipo francés del cual Juninho Pernambucano es el nuevo director, y éste aceptó y se lleva con él a Fernando Lázaro, su analista de rendimiento, quien ahora será su número dos en la Ligue 1.

A pesar de toda la información acerca de su permanencia o no, Tite no se ha manifestado y según el periodista de la ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, el seleccionador prefirió no hablar de eso hasta la rueda de prensa del próximo sábado.

Después de haber convertido a Brasil en la favorita antes del Mundial de Rusia le cayeron varias presiones encima, como la eliminación del equipo ante Bélgica, las polémicas de Neymar y la caída de la calidad del juego.

Fuente: as.com