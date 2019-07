“Game of Thrones” recibió un récord

“Game of Thrones” recibió el martes un récord de 32 nominaciones a los premios Emmy para su octava y última temporada, devolviéndole a HBO el liderazgo que el servicio de streaming Netflix le había arrebatado el año pasado.

El total de la sangrienta saga eclipsó la marca previa de 27 postulaciones, registrada en 1994 por “NYPD Blue”.

Si “Game of Thrones” se impone por cuarta ocasión como mejor serie de drama, se unirá al cuarteto de dramas más homenajeado de la TV: “Hill Street Blues”, ″L.A. Law”, ″The West Wing” y “Mad Men”.

La decisión de la estrella de la serie Emilia Clarke de buscar una nominación a mejor actriz tras una serie de postulaciones como a actriz de reparto rindió frutos. Clarke compite en una categoría notable por su diversidad, que incluye a la pasada ganadora Viola Davis por “How to Get Away with Murder” y a la previamente postulada Sandra Oh por “Killing Eve”, en su segunda oportunidad de convertirse la primera actriz asiática en recibir el premio.