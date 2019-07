Guía para conocer los secretos del programa deportivo de los Juegos

El programa deportivo de los Juegos Panamericanos de Lima, que serán inaugurados este viernes, reúne 39 deportes entre los que habrá 14 que estuvieron en todas las ediciones anteriores, tres debutantes y siete no olímpicos.



Esta es la guía para conocer los secretos del programa de Lima:



¿CUÁNTOS DEPORTES?



El programa de Lima 2019 se compone de 39 deportes y, dentro de ellos, 62 disciplinas y 420 pruebas. Un deporte es el que da nombre a la federación (por ejemplo, gimnasia); una disciplina o modalidad, cada una de sus variantes (gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín); una prueba, cada competición de medalla (barras paralelas).





¿CUÁLES HAN SIDO FIJOS DESDE LA EDICIÓN INAUGURAL DE 1951?



Solo 14: tiro, remo, fútbol, levantamiento de pesas, esgrima, boxeo, baloncesto, béisbol, atletismo, lucha, hípica, natación, ciclismo y gimnasia.





¿CUÁLES SE ESTRENAN EN LIMA 2019?



En el programa de Lima debutan como deportes panamericanos el baloncesto 3×3, el surf y el fisicoculturismo. Los dos primeros harán también su estreno olímpico en Tokio 2020. También iba a debutar el ‘skateboard’, pero fue eliminado del programa en mayo por la coincidencia con otra prueba de la federación mundial.





¿QUÉ DEPORTES PANAMERICANOS SON TAMBIÉN OLÍMPICOS?



La mayoría: atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, béisbol, boxeo, canotaje, ciclismo, natación, hípica, esgrima, fútbol, gimnasia, golf, hockey césped, judo, kárate, levantamiento de pesas, lucha, pentatlón moderno, remo, rugby 7, sóftbol, surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro olímpico, triatlón, vela y voleibol.





¿CUÁLES NO LO SON?



Bolos, esquí náutico, físicoculturismo, patinaje, pelota vasca, ráquetbol y squash.





¿CUÁLES SON LOS DEPORTES CON MÁS MODALIDADES?



La natación (natación, natación artística, clavados y polo acuático) y el ciclismo (carretera, pista, montaña y BMX).





¿Y CON MÁS PRUEBAS?



La natación, 51; el atletismo, 48; la gimnasia, 24; el ciclismo, 22; y el piragüismo y la lucha, 18.





¿QUÉ DEPORTE REPARTIRÁ UNA ÚNICA MEDALLA?



El béisbol. Es el único deporte de equipo que solo ofrece competición masculina.





¿QUÉ DEPORTE COMENZARÁ PRIMERO?



El voley de playa, con partidos desde las 9 de la mañana del 24 de julio, dos días antes de la ceremonia inaugural. Ese mismo día se une el balonmano femenino desde las 13.00 horas. El día 25 siguen estos deportes y empiezan squash, bolos y sóftbol. La misma jornada de la inauguración se disputarán competiciones de patinaje artístico, rugby 7, squash, pentatlón moderno y voley playa.





¿CUÁL SERÁ LA PRIMERA Y LA ÚLTIMA MEDALLA?



Difícil saber cuál será la primera, por la coincidencia de varias pruebas, pero probablemente será la femenina de taekwondo en la modalidad de poomsae, nueva en los Juegos. Se calcula que habrá acabado a las 10.30. El maratón masculino empieza a las 8.30 y hay que contar con unas dos horas y cuarto de espera para conocer al ganador.



La última medalla… depende del viento: si no ha sido el necesario para concluir la vela el día 10, habrá regatas también el día 11 hasta las 17.00 horas. Si no es necesario recurrir a la jornada de reserva de vela, las finales individuales de arco recurvo serán las últimas, a partir de las 15.00 horas





¿QUÉ DÍA HABRÁ MÁS FINALES?



El sábado 10 de agosto será la jornada estelar de los Juegos, con finales en 19 deportes: lucha libre, ráquetbol, fútbol, ciclismo en ruta, patinaje de velocidad, atletismo, natación, judo, squash, baloncesto, polo acuático, hockey, pelota vasca, sóftbol, físicoculturismo, kárate, vela, remo y esgrima.

Fuente: EFE