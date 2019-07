Hombre ataca a una serpiente que se metió en su casa

Raj Kumar estaba en su domicilio el pasado 28 de julio cuando se percató que una serpiente se deslizó dentro de su domicilio en la India.

Kumar, que estaba ebrio, atacó a la serpiente y la destrozó a mordiscos. El reptil pertenecía a una raza conocida como ‘ratonera’, que los especialistas sostienen que no es venenosa.

El hombre tuvo que ser trasladado a un hospital en donde los médicos afirmaron que su estado era crítico y necesitaba asistencia de manera urgente.

«He visto a personas que llegan con mordeduras de serpientes, pero nunca alguien que mordió una serpiente y la trajo con él en una bolsa», señaló el médico que trató a Kumar.

A drunk man bit a snake into pieces after the reptile attacked him at his house in Uttar Pradesh on Sunday nighthttps://t.co/u3DNViMIvJ