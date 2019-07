Instagram quita los “Me Gusta” de la aplicación

El “experimento” de Instagram, que empezó en Canadá, de ocultar la cantidad Likes y Views que se ven en las publicaciones ahora lo están probando en Australia, Brasil, Irlanda, Italia, Japón y Nueva Zelanda.

Con el propósito de que los usuarios de su aplicación se preocupen más por el contenido que por la cantidad de Me Gusta de las publicaciones, Instagram quitó la posibilidad de ver el número de likes que tiene una publicación para los seguidores pero no para la persona que lo pública.

De esta forma espera que la aplicación tenga un efecto positivo, reduciendo la presión y el estrés que sienten por publicar fotos que obtengan menos likes que las publicaciones de otros usuarios.

We want your friends to focus on the photos and videos you share, not how many likes they get. You can still see your own likes by tapping on the list of people who've liked it, but your friends will not be able to see how many likes your post has received.