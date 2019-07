Inundaciones obligan a un tigre a invadir una casa en el noreste de la India

La invasión de un tigre en la vivienda de una familia para huir de las inundaciones en el noreste de la India llamó este viernes la atención del país sobre el impacto de las incesantes lluvias sobre la vida salvaje con más de un centenar de animales muertos y un número incalculable de desplazados.



Gran parte del parque nacional Kaziranga, en el estado de Assam (noreste), se encuentra inundado por las lluvias que no han cesado en más de una semana y que han llevado el nivel de agua hasta casi los dos metros de altura en buena parte del territorio de 420 kilómetros cuadrados.



El tigre de bengala, pasando la noche de una aldea, es apenas una muestra de la situación de centenares de animales que, sin espacio para el descanso o para la alimentación, han comenzado a abandonar la reserva en busca de lugares secos.



«Ella (la tigre) llegó en la mañana en busca de un suelo alto y entró a la vivienda. Decidió tomarse todo el día para descansar dentro, debe de haber estado muy cansada de nadar a través las zonas inundadas», explicó a Efe Rathin Barman, a cargo del Centro para la Conservación de la Vida Salvaje en Assam (en inglés CWRC).



La huida del tigre para retozar en casa de un aldeano provocó además el desalojo de las casas vecinas hasta que las autoridades sedaron al animal para reubicarlo en la selva.



«El agua ahora está retrocediendo. Pero todavía muchos animales están varados en mesetas. Tenemos alrededor de 33 mesetas artificiales dentro del parque y en el límite sur tenemos islas naturales», explicó.



De acuerdo al reporte más reciente del parque nacional, hogar de dos tercios de la población mundial del rinoceronte de un solo cuerno, 53 de los 199 campamentos están inundados.



Un total de 110 animales salvajes han muerto por hechos relacionados con las inundaciones, algunos de ellos ahogados por la crecida del nivel de agua, o golpeados por vehículos u otros objetos.



Según el informe, entre el 13 y 19 de julio en el parque declarado en 1985 patrimonio de la humanidad por la Unesco han muerto 90 ciervos, un elefante, un búfalo de agua, un jabalí, y 10 rinocerontes, entre otras especies.



En este periodo 62 animales han sido rescatados, la mayoría de ellos liberados de nuevo después de recibir tratamiento.



Imágenes de la organización Wildlife Trust India en las redes sociales muestran a decenas de animales rescatados heridos, varados en islas, o nadando en los terrenos inundados buscando refugios en las viviendas también bajo el agua.



Las lluvias que han costado la vida de al menos nueve personas en los últimos días, según los datos oficiales, han afectado también a cerca de 4 millones de animales de cría y corral, junto a centenares de hectáreas de tierras destruidas o inundadas.



Estos incidentes meteorológicos son habituales en el sur de Asia en la época de más intensidad de las lluvias monzónicas, entre julio y agosto, cuando suelen causar centenares de muertos y millones de afectados en la región, sin embargo en esta ocasión el noreste indio ha sentido un recrudecimiento de las precipitaciones.



«Las inundaciones ocurren casi todos los años, pero no tanto como esta vez. El parque nacional Kaziranga es un ecosistema de llanura de inundación y necesitamos inundaciones. Pero no una como esta», concluyó Barman.

Fuente: EFE