Joel Valencia jugará en Inglaterra

El futbolista ecuatoriano César Joel Valencia Castillo, ha fichado por un nuevo club, y su destino será el balompié de Inglaterra.

A sus 24 años de edad, Valencia ha sido anunciado por el club Brentford Football, de la segunda categoría inglesa, la League Championship, procedente del fútbol de Polonia.

El volante ofensivo quedó campeón en su anterior club, el Piast Gliwice. Además, obtuvo el premio al mejor volante y mejor jugador de la liga polaca 2018-2019.

We are delighted to confirm the signing of Ecuadorian winger @joelvalencia8 for an undisclosed fee. #WelcomeJoel 👋🐝 pic.twitter.com/2gmyre7zEP