La caída más prolongada de Facebook, Instagram y WhatsApp fue provocada por un cambio en el servidor

Millones de usuarios en todo el mundo reportaron fallas en la plataforma Facebook, WhatsApp e Instagram, desde aproximadamente las 08:00 de este miércoles 3 de julio.

El impedimento para descargar o subir imágenes, vídeos y otros archivos, fueron las quejas más comunes reportadas por los usuarios.

La compañía Facebook dueña de tres aplicaciones, después de siete horas de que se iniciaron los reportes de fallos, envió un comunicado en el que manifiestan estar al tanto del problema y que su equipo técnico se encuentra trabajando para resolver el problema.

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We’re sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown