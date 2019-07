La hermandad entre países reina en la inauguración de Juegos Panamericanos

Miles de personas, en su mayoría peruanos pero también de muchos otros países de América, acudieron en son de hermandad este viernes al Estadio Nacional de Lima para presenciar la inauguración de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la mayor fiesta deportiva del continente.



Gran parte de los peruanos lo hizo con la camiseta de la selección peruana de fútbol, pues el espectáculo se llevó a cabo en la casa donde juega habitualmente el equipo nacional que dirige el argentino Ricardo Gareca, y para un peruano es difícil pensar en acudir al coloso limeño sin una prensa blanquirroja.



Así lo hizo Antony Supanta, que llevaba una bufanda de la selección, aunque su interés por el fútbol en estos Juegos es mínimo, pues indicó que lo que quería en este día era disfrutar de un espectáculo y un acontecimiento que nunca antes se había dado en su país.



«Es la primera vez que se va a realizar el evento más importante del continente en nuestro país y es probable que no se vuelva a repetir en muchos años», apuntó Supanta.

«Hay que dar una buena imagen, y la imagen real del país, con su cultura que es lo que nos representa y nos hace famosos ante los ojos del mundo», añadió.



Otro peruano, Nery Poblete, acudió a presenciar el espectáculo junto a su pareja brasileña Daniela Machado y su hijo James, que vive en Nueva York. Cada uno iba ataviado con las camisetas deportivas de sus respectivos países.



Poblete explicó que los Panamericanos van a ser «un acontecimiento muy especial para los peruanos, porque nunca se había hecho algo tan grande».



«Para nosotros es un orgullo ser los anfitriones. Esperamos ver una gran fiesta. Esa es la expectativa que tengo, que la gente se hermane, se una y se divierta de manera. Hay bonitos deportes para incentivar a los chicos y alejarlos de temas complicados que más tarde les pueden pasar factura», comentó.



Además de la inauguración, esta familia ya fue el jueves a ver partidos de balonmano, el sábado irá al kárate y el domingo hará un maratón de rugby, voleibol y fútbol, con el partido entre Perú y Jamaica.



Por su parte, la brasileña Machado indicó a Efe que es profesora de educación física. «Entonces me encanta estar en una acontecimiento deportivo. Me parece muy interesante ver de cerca las competiciones y los atletas de cerca», señaló.



«Espero que haya un ambiente de paz y alegría. Estoy ansiosa por ver la apertura porque me encanta Luis Fonsi», dijo Machado sobre el cantante puertorriqueño, estrella internacional invitada para la inauguración de los Juegos.



El hijo de Poblete también consideró que los Panamericanos «son buenos» para reunir a las familias y que «así pueden pasar tiempo juntos, porque a veces es difícil».



Preguntado por qué país apoyará durante los Juegos, James terminó confesando que lo hará por Estados Unidos, pero con voz baja, para que su padre no lo escuchase.



Paul, otro estadounidense, acudió en compañía de su esposa peruana y no dudó un segundo en asegurar a viva voz que tiene muchas ganas de ver en acción a su país en baloncesto, béisbol y boxeo.



En los alrededores del estadio también estaban Roció y Aylín, dos amigas argentina que se encontraban de viaje en Lima y que intentaban a última hora conseguir alguna entrada entre los revendedores.



«Justo estábamos en Lima y teníamos ganas de ir. Me encantan los deportes… y Luis Fonsi. Se juntan ambas cosas», confesó Rocío a Efe.



A la inauguración le seguirán 17 días de competiciones deportivas donde concurrirán casi 7.000 deportistas de 41 países para competir en 61 disciplinas de 38 deportes, buena parte de ellos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Fuente: EFE