Lampard, nuevo DT de Chelsea

Es oficial y, además, es el retorno del hijo pródigo. Frank Lampard regresa a Stamford Bridge, ahora como entrenador del Chelsea.

Lampard, quien fue estrella, amo y señor de una de las camisetas más importantes del fútbol mundial, ha regresado a su hogar.

La leyenda del Chelsea, de 41 años, estampó su firma en el contrato que lo liga por 3 años al club.

«Estoy inmensamente orgulloso de regresar al Chelsea como entrenador. Todo el mundo sabe mi amor por este club y la historia que hemos compartido. Mi único objetivo es trabajar y prepararme para la próxima temporada. Estoy aquí para trabajar duro, traer más éxito al club y no puedo esperar para comenzar ya», fueron las palabras del flamante DT.

Marina Granovskaia, mano derecha de Roman Abramovich, afirmó: «Nos da mucho gusto dar la bienvenida a Frank como entrenador. Conoce el club y la temporada pasada demostró que es uno de los mejores entrenadores jóvenes».

«Después de 13 años con nosotros como jugador, donde se convirtió en una leyenda del club y nuestro máximo goleador, creemos que este es el momento perfecto para que regrese y estamos encantados de que lo haya hecho. Haremos todo lo posible para garantizar que tenga todo el apoyo necesario para ser un gran éxito», afirmó Granovskaia.

HE’S HOME! 🙌



Frank Lampard is the new Chelsea head coach!

#WelcomeHomeFrank