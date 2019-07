Logran captar en cámara un fenómeno que desconcertó al mismo Albert Einstein

El mismísimo Albert Einstein nombró a este fenómeno como «acción espeluznante a distancia» y hasta ahora no había sido captado en imágenes.

UN grupo de científicos de la Universidad de Glasgow, Escocia, logró capturar una serie de fotografías del fenómeno.

Según RT, » La imagen, publicada en Science Advances, refleja el entrelazamiento cuántico, partículas que pueden mantenerse conectadas de manera tal que las propiedades físicas de una afectan a la otra, sin importar la distancia a la que se encuentren».

Lo que enlazaba a estas partículas fue cuestionado y discutido por Einstein porque no calzaba con su teoría de la relatividad, entonces propuso que debe haber una variable oculta que conectara entre sí a estas partículas. Pero en la década del 60 del siglo pasado, John Bell comprobó la inexistencia de esa variable, refutando así la teoría de Einstein.

Según RT, » Tras tomar la foto, Miles Padgett, uno de los autores del estudio, definió el resultado como «la prueba fundamental del entrelazamiento cuántico»».

