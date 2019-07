Loraine Blake se empezó a quedar calva en media transmisión

Loraine Blake es una joven de 18 años que acostumbra a transmitir en tiempo real sus cambios de look a través de su cuenta de Instagram.

En su más reciente transmisión, la joven se aplicó un producto para alisar el cabello, pero cuando pasó el peine se dio cuenta que un mechón de su pelo se desprendió de su cabeza, cuando volvió a repetir el movimiento, el resultado fue el mismo.

Blake solo atinó a poner una cara de sorpresa delante de la cámara y la escena se volvió viral en redes sociales.

Según RT, » Unos días antes, la joven había utilizado un fuerte decolorante, y, al parecer, la combinación de este con el segundo producto fue lo que causó la caída de cabello, sugiere el portal BuzzFeed».

Lmfaoooooo so my friend was bleaching her hair on live and this happened pic.twitter.com/Rc79tEfeOT