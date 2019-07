Luchadores de MMA salen en sillas de ruedas luego de un combate

Jon Jones y Thiago Santos se enfrentaron en el octágono de MMA el pasado sábado 6 de julio en un combate celebrado en Las Vegas, Estados Unidos.

Lo curioso del combate resultó luego de la pelea. Los dos luchadores tuvieron que abandonar la lona con asistencia de su equipo y luego salir del lugar en sillas de ruedas debido a que tantas patadas lanzadas durante el combate les impedían caminar.

After a five round battle at #UFC239 , both @JonnyBones and @TMarretaMMA leave in wheelchairs ♿️ pic.twitter.com/iydTVOFsUn

Según RT, «El título pasó a poder de Jon Jones. En la Red fue compartido un video que muestra al estadounidense saliendo del octágono con la ayuda de su equipo».

After his #UFC239 win, @JonnyBones is helped out of the Octagon by his team pic.twitter.com/tv01xjWNqf