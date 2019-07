Medusa gigante sorprende a dos buzos

Una sorprendente medusa gigante fue vista en las aguas de la costa sur de Cornualles, en Inglaterra, por la bióloga Lizzie Daly y el fotógrafo de vida animal salvaje, Dan Abbott.

Daly y Abbott, se encontraban buceando por la filmación de un documental que es parte de la campaña ‘Wild Ocean Week’, para el que recaudaron varios vídeos que que muestran las profundidades del océano, para la Sociedad Marina del Reino Unido.

La bióloga declaró que no sabían que la medusa iba a estar en ese lugar.

Woah!!!!! We went diving in Falmouth yesterday to finish off #WildOceanWeek and came across this GIANT barrel jellyfish! 😱 What a way to finish off this marine wildlife adventure! 💙 pic.twitter.com/NNwDelfWyV